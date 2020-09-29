В середине сентября американская компания провела презентацию своих новых продуктов, в числе которых оказались и умные часы Apple Watch Series 6.

Более подробно о новинке «Астера» писала ранее. Это устройство уже стало доступно для покупки на российском рынке и уже стали известны первые подробности об их популярности.

Если верить источникам издания «Ведомости», то новые Apple Watch Series 6 оказались существенно популярнее своих предшественников.

Россияне быстро раскупают новые умные часы от Apple, ведь их продажи выросли в два раза в сравнении с Apple Watch Series 5.

Стоит отметить, что в России продаются не только Apple Watch Series 6 по цене от 36 990 рублей, но и удешевлённые Apple Watch SE, стоимость которых стартует от 24 990 рублей.