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Россияне быстро раскупают новые умные часы от Apple

29.09.2020 16:26

В середине сентября американская компания провела презентацию своих новых продуктов, в числе которых оказались и умные часы Apple Watch Series 6. Россияне быстро раскупают новые умные часы от Apple
Более подробно о новинке «Астера» писала ранее. Это устройство уже стало доступно для покупки на российском рынке и уже стали известны первые подробности об их популярности.

Если верить источникам издания «Ведомости», то новые Apple Watch Series 6 оказались существенно популярнее своих предшественников.

Россияне быстро раскупают новые умные часы от Apple, ведь их продажи выросли в два раза в сравнении с Apple Watch Series 5.

Стоит отметить, что в России продаются не только Apple Watch Series 6 по цене от 36 990 рублей, но и удешевлённые Apple Watch SE, стоимость которых стартует от 24 990 рублей.

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