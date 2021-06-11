Главная » Новости

Redmi продала более 1 млн смартфонов серии Redmi Note 10 за 9 дней

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 49 Опубликовано

Новая серия Redmi Note 10 показывает высокие результаты продаж, о чем говорят официальные данные компании.

Как сообщили представители бренда, Redmi продала более 1 млн смартфонов серии Redmi Note 10 за 9 дней, тогда как линейке Redmi Note 9 достичь такого удалось за 13 дней.

Ранее в компании сообщали, что только за первый час с момента старта продаж было реализовано 500 тыс. смартфонов новой серии.

Напомним, что новые Note 10 представлены моделями Note10 и Note10 Pro, которые отличаются технически.

Новейший Redmi Note 10 Pro поступил в продажу в Китае

Представлены новые «народные» смартфоны Redmi Note 10 с AMOLED-экранами

Redmi Redmi Note 10
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов