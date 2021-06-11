Новая серия Redmi Note 10 показывает высокие результаты продаж, о чем говорят официальные данные компании.

Как сообщили представители бренда, Redmi продала более 1 млн смартфонов серии Redmi Note 10 за 9 дней, тогда как линейке Redmi Note 9 достичь такого удалось за 13 дней.

Ранее в компании сообщали, что только за первый час с момента старта продаж было реализовано 500 тыс. смартфонов новой серии.

Напомним, что новые Note 10 представлены моделями Note10 и Note10 Pro, которые отличаются технически.