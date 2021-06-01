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Новейший Redmi Note 10 Pro поступил в продажу в Китае

01.06.2021 12:05

Xiaomi официально обнародовала данные о продажах Redmi Note 10  в Китае, и китайская технологическая компания стала самым активным брендом. По официальным данным, всего за 49 минут и 52 секунды выручка компании составила 1,5 миллиарда юаней.

Бренд также сообщил, что смартфоны  данной серии, запущенные в Китае несколько дней назад, продали более полумиллиона единиц, что стало первой продажей в стране. В рамках этой распродажи компания предлагает скидки на 20 новинок.

Xiaomi выпустила в Китае Redmi Note 10 и Redmi Note 10 Pro, которые поддерживают подключение 5G . Redmi Note 10 оснащен 6,5-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD + с частотой обновления 90 Гц и оснащен SoC MediaTek Dimensity 700.

Redmi Note 10 был продан в количестве 500 000 единиц за час

С другой стороны, вариант Pro оснащен 6,6-дюймовой ЖК- панелью с разрешением экрана Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Под капотом телефон работает на чипсете MediaTek Dimensity 1100.

Что касается камеры, то базовая модель имеет двойную камеру на задней панели с 48-мегапиксельным первичным датчиком и 2-мегапиксельным вторичным датчиком. С другой стороны, модель Pro оснащена тройной камерой на 64 МП (широкий угол ) + 8 МП (сверхширокий угол 120 градусов) + 2 МП (макро). На лицевой стороне Redmi Note 10 Pro есть снимок на 16 МП, в то время как у стандартной модели есть снимок на 8 МП.

Оба смартфона работают под управлением операционной системы Android 11 прямо из коробки с настраиваемым пользовательским интерфейсом MIUI 12.5. Телефоны питаются от аккумулятора емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Источник — Astera.

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