Помимо смартфонов Redmi провела презентацию и нового телевизора, который становится еще одной версией в линейке Redmi Max 86.

Последний является очень востребованным на рынке за счет отличного соотношения характеристик и стоимости. При этом ожидается, что его уменьшенная версия будет также иметь отличные продажи.

Redmi представила 86-дюймовую версию самого продаваемого телевизора Redmi Max 86, которую оценили в 1 240 долларов.

Новинка имеет экран, который занимает 97,25% площади передней панели. Заявлена матрица IPS 4К и 92% охват цветового пространства.

Кроме этого есть поддержка MEMC и HDR10+, а частота обновления составляет 120 Гц. Оперативной памяти предложат 2 ГБ, а встроенной будет 32 ГБ. Еще в панели есть три порта HDMI, USB, RJ-45, а также поддержка Dolby Vision и Dolby Atmos.

Телевизор работает под управлением MIUI for TV 3.0. Отдельно в компании отметили, что для телевизора разработали упаковку, которая позволит самостоятельно транспортировать его.

То есть, для панели создали максимально компактную упаковку. Напомним, что для транспортировки Redmi Max 98 требуются специально обученные грузчики.

Старт продаж нового телевизора на китайском рынке намечен на 4 марта.