Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям

Известный в сети инсайдер Xiaomishka рассказал, каким образом осуществляется доставка очень большого телевизора Redmi Smart TV Max 98 покупателям.

Как выяснилось, для доставки и установки такой панели компания выделяет специально обученную команду людей, вместе с которыми доставляется к месту еще и кран, сообщает aobe.ru.

Дело в том, что в телевизоре имеется 98-дюймовый экран, то есть его длина составляет 1,2 метра, а с учетом упаковочной коробки размеры увеличиваются и внести в дом такой товар просто так не получится.

К тому же таких размером телевизор еще нужно правильно распаковать и установить.

Между тем стоит отметить, что компания создает не только специальные условия доставки Redmi Smart TV Max 98, но еще для его производства был открыт уникальный завод.

Дело в том, что площадь этого завода в десять раз превышает площадь заводов по выпуску обычных телевизоров.

К тому же на таких предприятиях вся сборка осуществляется роботами, а человек лишь контролирует процесс.