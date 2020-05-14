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Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям

14.05.2020 12:57

Известный в сети инсайдер Xiaomishka рассказал, каким образом осуществляется доставка очень большого телевизора Redmi Smart TV Max 98 покупателям. Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям
Как выяснилось, для доставки и установки такой панели компания выделяет специально обученную команду людей, вместе с которыми доставляется к месту еще и кран, сообщает aobe.ru.

Дело в том, что в телевизоре имеется 98-дюймовый экран, то есть его длина составляет 1,2 метра, а с учетом упаковочной коробки размеры увеличиваются и внести в дом такой товар просто так не получится.

К тому же таких размером телевизор еще нужно правильно распаковать и установить.

Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям

Между тем стоит отметить, что компания создает не только специальные условия доставки Redmi Smart TV Max 98, но еще для его производства был открыт уникальный завод.

Дело в том, что площадь этого завода в десять раз превышает площадь заводов по выпуску обычных телевизоров.

К тому же на таких предприятиях вся сборка осуществляется роботами, а человек лишь контролирует процесс.

Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям

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