Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям

Спецкоманда и кран доставляют телевизоры Redmi покупателям14.05.2020 12:57
Известный в сети инсайдер Xiaomishka рассказал, каким образом осуществляется доставка очень большого телевизора Redmi Smart TV Max 98 покупателям.
Как выяснилось, для доставки и установки такой панели компания выделяет специально обученную команду людей, вместе с которыми доставляется к месту еще и кран, сообщает aobe.ru.
Дело в том, что в телевизоре имеется 98-дюймовый экран, то есть его длина составляет 1,2 метра, а с учетом упаковочной коробки размеры увеличиваются и внести в дом такой товар просто так не получится.
К тому же таких размером телевизор еще нужно правильно распаковать и установить.
Между тем стоит отметить, что компания создает не только специальные условия доставки Redmi Smart TV Max 98, но еще для его производства был открыт уникальный завод.
Дело в том, что площадь этого завода в десять раз превышает площадь заводов по выпуску обычных телевизоров.
К тому же на таких предприятиях вся сборка осуществляется роботами, а человек лишь контролирует процесс.
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