Xiaomi представила гигантский телевизор Redmi Max 98

Redmi 24 марта представила не только флагманский смартфон Redmi K30 Pro, но и большой телевизор.

На мероприятии был продемонстрирован телевизор Redmi Max 98, в котором установили 4К матрицу диагональю 98-дюймов.

На презентации было сказано, что экран получил 85% охвата цветового пространства NTSC.

В основе телевизора лежит процессор, созданный по 12-нанометровому технологическому процессу, но модель чипа на презентации не озвучили.

Памяти в Redmi Max 98 установили 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ энергонезависимой. Старт продаж большого телевизора намечен на ближайшие дни. Стоимость панели составит 2 825 долларов.