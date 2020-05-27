Redmi Max 98 увеличил продажи 98-дюймовых телевизоров в 10 раз

Redmi Max 98 увеличил продажи 98-дюймовых телевизоров в 10 раз27.05.2020 22:11
Новый телевизор от бренда Redmi дебютировал еще в марте, а позднее сообщалось, что для доставки компания предоставляет клиентам специальную команду и кран.
Кроме этого, оказалось, что модель Redmi Max 98 пользуется отличным спросом, но пока обнародованы данные по продажам телевизоров на территории Китая.
Там, только один Redmi Max 98 увеличил продажи 98-дюймовых телевизоров в десять раз.
Популярность этой панели обусловлена ее приемлемым ценником, так как стоимость составляет 2 805 долларов.
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