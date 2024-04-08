Realme GT Neo 6 SE получит Snapdragon 7s Gen 3, оперативную память LPDDR5x и UFS 4.0

Новая неделя обещает быть насыщенной, ведь анонсированы презентации нескольких новых смартфонов. 11 апреля состоится презентация Redmi Turbo 3, днем позже пройдет премьера Oppo A3 Pro 5G.

11 апреля также будет представлен и Realme GT Neo 6 SE, о котором уже известно немало.

Это будет второй телефон бренда, оснащенный чипсетом Snapdragon 7 + Gen 3, после OnePlus Ace 3V, который был выпущен в прошлом месяце. Realme GT Neo 6 SE обещает производительность флагманского уровня.

Согласно постеру, опубликованному брендом, ожидается, что производительность Snapdragon 7 + Gen 3 будет сравнима с чипом Snapdragon 8 Gen 3, который используется во многих флагманских телефонах Android в этом году. Также известно, что устройство будет оснащено оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0, что гарантирует отличную производительность.

Другой постер от Realme подтверждает, что GT Neo 6 SE будет обладать впечатляющей производительностью в играх. Бренд упоминает, что во время игры Genshin Impact телефон способен поддерживать высокую частоту кадров в течение одного часа, в среднем достигая 59,5 кадров в секунду.

Слухи также говорят, что устройство будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт также ожидается.

Предположительно, GT Neo 6 SE будет работать на базе предустановленной Android 14 с пользовательским интерфейсом Realme UI 5.

Ожидается, что Realme GT Neo 6 SE получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с небольшим изгибом по краям. Дисплей будет иметь разрешение 1,5 К, частоту обновления 144 Гц и яркость до 6000 нит.

Вероятно, на задней панели будет расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS).