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Realme GT Neo 6 SE получит Snapdragon 7s Gen 3, оперативную память LPDDR5x и UFS 4.0

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Новая неделя обещает быть насыщенной, ведь анонсированы презентации нескольких новых смартфонов. 11 апреля состоится презентация Redmi Turbo 3, днем позже пройдет премьера Oppo A3 Pro 5G.

Realme GT Neo 6 SE получит Snapdragon 7s Gen 3, оперативную память LPDDR5x и UFS 4.0

11 апреля также будет представлен и Realme GT Neo 6 SE, о котором уже известно немало.

Это будет второй телефон бренда, оснащенный чипсетом Snapdragon 7 + Gen 3, после OnePlus Ace 3V, который был выпущен в прошлом месяце. Realme GT Neo 6 SE обещает производительность флагманского уровня.

Согласно постеру, опубликованному брендом, ожидается, что производительность Snapdragon 7 + Gen 3 будет сравнима с чипом Snapdragon 8 Gen 3, который используется во многих флагманских телефонах Android в этом году. Также известно, что устройство будет оснащено оперативной памятью LPDDR5x и хранилищем UFS 4.0, что гарантирует отличную производительность.

Realme GT Neo 6 SE получит Snapdragon 7s Gen 3, оперативную память LPDDR5x и UFS 4.0

Другой постер от Realme подтверждает, что GT Neo 6 SE будет обладать впечатляющей производительностью в играх. Бренд упоминает, что во время игры Genshin Impact телефон способен поддерживать высокую частоту кадров в течение одного часа, в среднем достигая 59,5 кадров в секунду.

Слухи также говорят, что устройство будет иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт также ожидается.

Предположительно, GT Neo 6 SE будет работать на базе предустановленной Android 14 с пользовательским интерфейсом Realme UI 5.

Ожидается, что Realme GT Neo 6 SE получит 6,78-дюймовый OLED-дисплей с небольшим изгибом по краям. Дисплей будет иметь разрешение 1,5 К, частоту обновления 144 Гц и яркость до 6000 нит.

Вероятно, на задней панели будет расположена 16-мегапиксельная фронтальная камера и 50-мегапиксельная основная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS).

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