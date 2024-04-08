Redmi 11 апреля представит новейший смартфон Turbo 3

Redmi готовит анонс своего нового смартфона Redmi Turbo 3, который состоится 11 апреля в Китае. Этот телефон станет вторым устройством Xiaomi, оснащенным мощным чипом Snapdragon 8s Gen 3, после выпуска модели Xiaomi Civi 4 Pro. Сегодня бренд поделился несколькими изображениями, чтобы подогреть интерес к дизайну нового смартфона.

На представленных изображениях видно, что экран Redmi Turbo 3 окружен ультратонкими рамками со всех сторон. Устройство обладает плоскими краями с толщиной всего 7,8 мм. При этом смартфон будет очень легким, весом всего 179 граммов.

Официальные изображения также указывают на наличие двух динамиков в Redmi Turbo 3. Кроме того, на верхней грани устройства, возможно, будет размещен ИК-бластер. Бренд подтвердил, что Turbo 3 будет доступен не только в показанном на изображениях цветовом варианте, но и в зеленом и черном.

Ожидается, что Turbo 3 с процессором Snapdragon 8s Gen 3 обеспечит высокую производительность флагманского уровня по доступной цене. Устройство будет оснащено 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища. Хотя детали пока не разглашаются, предполагается, что Turbo 3 будет использовать оперативную память LPDDR5x и хранилище UFS 4.0.

Согласно информации, Redmi Turbo 3 получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5 K и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на многоуровневой операционной системе Android 14 с поддержкой HyperOS. Аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт может обеспечить долгое время работы устройства.

Смартфон может быть оснащен 20-мегапиксельной фронтальной камерой и задней камерой с разрешением 50 мегапикселей, основным сенсором Sony IMX882, 8-мегапиксельным широкоугольным объективом IMX355 и 2-мегапиксельной макро-камерой.

На презентации 10 апреля также будет представлен планшет Redmi Pad Pro. Слухи говорят о том, что Turbo 3 может получить новое название — Poco F6 — для мирового рынка. Кроме того, Pad Pro может стать первым планшетом бренда Poco, который также появится на мировом рынке.