Oppo объявила дату премьеры смартфона Oppo A3 Pro 5G

Компания официально объявила о дате запуска Oppo A3 Pro 5G в Китае, а также представила информацию о дизайне и цветовых вариантах устройства.

Согласно официальной странице Oppo в Weibo, премьера смартфона Oppo A3 Pro состоится 12 апреля в Китае.

Компания также раскрыла информацию о трех доступных цветовых вариантах Oppo A3 Pro, где один получит стеклянную заднюю панель, а еще два получили имитацию веганской кожи.

Хотя конкретные характеристики Oppo A3 Pro пока не разглашаются, известно, что устройство будет иметь размеры 162,7 x 74,5 x 7,8 мм и 6,7-дюймовый дисплей с минимальными рамками и отверстием для камеры по центру.