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Oppo объявила дату премьеры смартфона Oppo A3 Pro 5G

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Компания официально объявила о дате запуска Oppo A3 Pro 5G в Китае, а также представила информацию о дизайне и цветовых вариантах устройства.

Oppo объявила дату премьеры смартфона Oppo A3 Pro 5G

Согласно официальной странице Oppo в Weibo, премьера смартфона Oppo A3 Pro состоится 12 апреля в Китае.

Компания также раскрыла информацию о трех доступных цветовых вариантах Oppo A3 Pro, где один получит стеклянную заднюю панель, а еще два получили имитацию веганской кожи.

Хотя конкретные характеристики Oppo A3 Pro пока не разглашаются, известно, что устройство будет иметь размеры 162,7 x 74,5 x 7,8 мм и 6,7-дюймовый дисплей с минимальными рамками и отверстием для камеры по центру.

Oppo объявила дату премьеры смартфона Oppo A3 Pro 5G Oppo объявила дату премьеры смартфона Oppo A3 Pro 5G Oppo объявила дату премьеры смартфона Oppo A3 Pro 5G

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