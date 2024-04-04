Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ выходят на российский рынок по цене от 35 тыс. рублей

Китайская компания Realme анонсировала официальный дебют новых Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+ на российском рынке.

Между тем уже стали известны цены и конфигурации моделей Realme 12 Pro и Realme 12 Pro+.

Россиянам предложат устройства в синем и бежевом цветах по цене от 35 тыс. рублей для Realme 12 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Этот же смартфон будет продаваться и в конфигурации 12/512 ГБ, а стоимость составит 40 тыс. рублей, пишет «Газета.ру».

Что касается плюс-версии, то она также будет доступна в конфигурациях 8/256 и 12/512 ГБ, а стоимость составит 42 и 47 тыс. рублей.