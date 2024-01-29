Представлена глобальная версия смартфона Realme 12 Pro с Snapdragon 6 Gen 1

Китайская компания провела презентацию смартфона Realme 12 Pro, предназначенного для мирового рынка.

Устройство оснащено изогнутым OLED-дисплеем размером 6,7 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Экран имеет частоту обновления 120 Гц.

Новинка работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 и операционной системе Android 14 с пользовательским интерфейсом Realme UI 5.0.

Камера Realme 12 Pro состоит из основного датчика Sony IMX882 с разрешением 50 Мп, который поддерживает оптическую стабилизацию изображения.

Также есть дополнительный сенсор Sony IMX709 с разрешением 32 Мп и 2-кратным телеобъективом, также поддерживающим оптическую стабилизацию, а также 8-мегапиксельный сенсор со сверхширокоугольным объективом. Для селфи доступна камера на 16 Мп.

Среди прочих характеристик можно отметить стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев и аккумулятором емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Толщина устройства составляет 8,75 мм, а вес — 190 г.

Задняя панель смартфона выполнена из искусственной кожи.

Стоимость Realme 12 Pro на рынке Индии составляет около $315 за модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти, а также около $325 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Новый аппарат уже доступен для предзаказа, а живые продажи запланированы на следующий месяц.