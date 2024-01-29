Самый дорогой Realme 12 Pro Plus с Snapdragon 7s Gen 2 оценили от 32 тыс. рублей

Сегодня была официально представлена серия Realme 12 Pro. В эту серию входят две модели: Realme 12 Pro и Realme 12 Pro Plus.

Realme 12 Pro Plus является более продвинутой и дорогой моделью.

Дизайн телефона сохраняет некоторые черты предшественника Realme 11 Pro Plus, но с некоторыми изменениями. Realme 12 Pro Plus также имеет заднюю панель из искусственной кожи, как и более простая версия.

Он также имеет большое кольцо для камеры. Толщина телефона составляет 8,75 мм, а вес около 196 г.

Устройство оснащено изогнутым OLED-дисплеем размером 6,67 дюйма с разрешением 2412 x 1080 пикселей (FHD+) и частотой обновления 120 Гц. Телефон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 под управлением операционной системы Realme UI 5.0 на базе Android 14.

Смартфон оснащен 50-мегапиксельной основной камерой Sony IMX890 с поддержкой OIS, 64-мегапиксельным телеобъективом OmniVision OV64B 3x с поддержкой OIS, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой.

За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 67 Вт. Также он имеет встроенный в экран сканер отпечатков пальцев и два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos.

Realme 12 Pro Plus в Индии предлагается в трех конфигурациях памяти:

8 ГБ + 128 ГБ за 360 долларов,

8 ГБ + 256 ГБ за 385 долларов,

12 ГБ + 256 ГБ за 410 долларов.

Цветовая гамма представлен тремя вариантами. Заказы на новинку уже принимают, а продажи на индийском рынке запланированы на 6 февраля.