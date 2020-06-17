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Размеры консолей PlayStation 5 и Xbox One X наглядно сравнили

17.06.2020 20:38

Sony на прошлой неделе представила свою консоль PlayStation 5, но тогда производитель показал консоль в рекламном ролике.

Теперь игровую приставку продемонстрировали «вживую» причем на снимке радом находился Xbox One X.

Стоит отметить, что PlayStation 5 получит мощное «железо» и хорошую систему охлаждения, и именно поэтому размеры консоли оказались очень большими — 40 х 22 х 10 см.

Но чтобы понять насколько консоль большая, ее установили рядом с Xbox One X. Это позволило понять, как выросла приставка по габаритам, ведь на ее фоне Xbox One X кажется маленькой консолью.

Размеры консолей PlayStation 5 и Xbox One X наглядно сравнили

Напомним, PlayStation 5 поступит в продажу в двух вариантах — с оптическим дисководом и без него.

Также недавно стали известны цены на консоль от Sony. Обычную версию будут предлагать за 500 евро, а без диска за 400 евро.

Стоит отметить, что официально эти цены не подтверждены. PlayStation 5, а также новое поколение Xbox поступит в продажу в конце ноября.

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