Размеры консолей PlayStation 5 и Xbox One X наглядно сравнили

Размеры консолей PlayStation 5 и Xbox One X наглядно сравнили17.06.2020 20:38
Sony на прошлой неделе представила свою консоль PlayStation 5, но тогда производитель показал консоль в рекламном ролике.
Теперь игровую приставку продемонстрировали «вживую» причем на снимке радом находился Xbox One X.
Стоит отметить, что PlayStation 5 получит мощное «железо» и хорошую систему охлаждения, и именно поэтому размеры консоли оказались очень большими — 40 х 22 х 10 см.
Но чтобы понять насколько консоль большая, ее установили рядом с Xbox One X. Это позволило понять, как выросла приставка по габаритам, ведь на ее фоне Xbox One X кажется маленькой консолью.
Напомним, PlayStation 5 поступит в продажу в двух вариантах — с оптическим дисководом и без него.
Также недавно стали известны цены на консоль от Sony. Обычную версию будут предлагать за 500 евро, а без диска за 400 евро.
Стоит отметить, что официально эти цены не подтверждены. PlayStation 5, а также новое поколение Xbox поступит в продажу в конце ноября.
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