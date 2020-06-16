На Amazon появилась цена и дата выхода Sony PlayStation 5

Ранее в сети публиковали цену на PlayStation 5, причем она была значительно выше той, что указали на онлайн-площадке Amazon во Франции.

Напомним, внешность PlayStation 5 была раскрыта несколько дней назад, когда компания Sony показала две версии консоли, где одна с оптическим приводом, а вторая без него.

Согласно утечке продажи нового поколения консоли начнутся 20 ноября 2020 года.

На старте продаж игровую приставку можно будет приобрести сразу в двух версиях — с оптическим приводом за 500 евро и без оптического привода за 400 евро.

Насколько данная информация достоверна пока неизвестно, ведь Sony пока только сообщила, что PlayStation 5 станет доступна для покупки в конце года.

Про цены и точную дату продаж японская компания официально пока ничего не сообщала.