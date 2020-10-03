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Раскрыты цены всех версий новых iPhone 12

03.10.2020 19:44

Новые iPhone 12 должны дебютировать уже через десять дней, причем на мероприятии еще могут показать другой бюджетный смартфон, который не будет относиться к линейке флагманов.
Эта информация появилась от инсайдеров и об это «Астера» писала ранее. Между тем инсайдер с ником Apple RUMORs опубликовал сообщение, в котором раскрывает все конфигурации iPhone 12 и их стоимость, подтверждая ранние данные о наличии в линейке четырех смартфонов.

Согласно данным источника, самый доступный в серии iPhone 12 mini будет представлен в трех конфигурациях.

Они отличаются объёмом памяти – 64, 128 и 256 ГБ. Устройства с таким объёмом памяти получат ценники 649, 699 и 799 долларов соответственно.

Более дорогой моделью будет iPhone 12 и он получит такой же объём встроенной памяти, что и младшая модель линейки, но стоимость составит уже 749, 799 и 899 долларов.

iPhone 12 с приставкой к названию Pro должен выйти в версиях со 128, 256 и 512 ГБ и тут ценники составят 999, 1 099 и 1 299 долларов соответственно.

Самый дорогой смартфон выйдет в вариантах с таким же объёмом памяти, а стоимость таких конфигураций модели будет 1 099, 1 199 и 1 399 долларов.

К слову ранее сообщалось, что старшая модель будет единственной в серии, которая окажется настоящим флагманом.

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