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Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году

02.10.2020 11:34

В этом году американская компания может провести презентацию не четырех моделей смартфонов, а пяти.
Как уже подтвердили многие источники, презентация новой линейки смартфонов iPhone 12 состоится 13 октября.

На этом же мероприятии, согласно новым данным, будет показан еще один смартфон, но к линейке устройств нового поколения он относится не будет.

По предварительным данным, новинкой окажется бюджетная модель, в цветовой гамме которой будут яркие расцветки.

В частности, приводятся такие варианты как черный, белый, красный, синий, желтый и розово-оранжевый.

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