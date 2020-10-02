Apple может выпустить пять новых iPhone в 2020 году

В этом году американская компания может провести презентацию не четырех моделей смартфонов, а пяти.

Как уже подтвердили многие источники, презентация новой линейки смартфонов iPhone 12 состоится 13 октября.

На этом же мероприятии, согласно новым данным, будет показан еще один смартфон, но к линейке устройств нового поколения он относится не будет.

По предварительным данным, новинкой окажется бюджетная модель, в цветовой гамме которой будут яркие расцветки.

В частности, приводятся такие варианты как черный, белый, красный, синий, желтый и розово-оранжевый.