Лишь модель iPhone 12 Pro Max будет полноценным флагманом

Все подробности о новых смартфонах будут рассекречены, как ожидается, уже в середине следующего месяца.

Накануне анонса новинок ежедневно появляются подробности. Так, накануне сообщалось, о самой компактной модели и стоимости всей линейки.

Теперь зарубежный журналист поделился новым сообщением, согласно которому лишь iPhone 12 Pro Max станет полноценным флагманом.

Именно эта модель будет отличаться от трех остальных. По словам источника, только в старшей модели будут установлены лучшие камеры и экран.

Если в актуальной линейке iPhone 11 Pro и 11 Pro Max были по сути одним устройством, то в новом поколении iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут серьезно отличаться.

Так, у аппарата iPhone 12 Pro Max установят 6,7-дюймовый дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Кроме этого, эта модель может оказаться единственной, у которой установят лазерный дальномер.