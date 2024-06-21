Раскрыт дизайн смарт-часов OnePlus Watch 3 с поддержкой eSIM

Компания OnePlus опубликовала живые фотографии новой модели смарт-часов OnePlus Watch 3 в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

На фотографиях видно, что часы имеют круглый дисплей и две кнопки управления с правой стороны. Они также получили сертификаты BIS и TUV, подтверждающие их соответствие стандартам качества и безопасности.

К сожалению, информации о модели пока очень мало. Известно только о ёмкости батареи, которая составляет 500 мАч, и о поддержке цифровых карт eSIM.

Номер модели указывает на возможное продолжение линейки OnePlus Watch 2, выпущенной в феврале 2024 года.

Возможно, OnePlus Watch 3 будет иметь схожую начинку с предыдущей моделью. OnePlus Watch 2 оснащен чипом Qualcomm W5, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и работает на операционной системе WearOS.