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Раскрыт дизайн смарт-часов OnePlus Watch 3 с поддержкой eSIM

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Компания OnePlus опубликовала живые фотографии новой модели смарт-часов OnePlus Watch 3 в каталоге Министерства промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Раскрыт дизайн смарт-часов OnePlus Watch 3 с поддержкой eSIM

На фотографиях видно, что часы имеют круглый дисплей и две кнопки управления с правой стороны. Они также получили сертификаты BIS и TUV, подтверждающие их соответствие стандартам качества и безопасности.

К сожалению, информации о модели пока очень мало. Известно только о ёмкости батареи, которая составляет 500 мАч, и о поддержке цифровых карт eSIM.

Раскрыт дизайн смарт-часов OnePlus Watch 3 с поддержкой eSIM

Номер модели указывает на возможное продолжение линейки OnePlus Watch 2, выпущенной в феврале 2024 года.

Возможно, OnePlus Watch 3 будет иметь схожую начинку с предыдущей моделью. OnePlus Watch 2 оснащен чипом Qualcomm W5, 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и работает на операционной системе WearOS.

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