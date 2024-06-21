OnePlus Ace 3 Pro получит батарею на 6100 мАч с поддержкой 100-ватной зарядки

Компания OnePlus представила новый аккумулятор под названием Glacier Battery. Этот мини-аккумулятор имеет ёмкость 6100 мАч, при этом он меньше по размерам, чем стандартная батарея OnePlus на 5000 мАч.

Glacier Battery разработан совместно с производителем аккумуляторов CATL, который специализируется на электромобилях.

Новая батарея имеет размеры 82,25 х 65,2 х 5,94 мм, что на 3% меньше комплектации батареи OnePlus на 5000 мАч. Однако ее ёмкость составляет 6100 мАч. Этого удалось достичь благодаря замене графитового анода на кремниево-углеродный материал и использованию новейших технологий.

Glacier Battery также поддерживает зарядную зарядку мощностью 100 Вт. Это означает, что аккумулятор может быть заряжен от 0 до 100% за 36 минут.

Даже пятиминутная зарядка обеспечит два часа игры или 3,5 часа использования соцсетей. Надёжность аккумулятора также на уровне других батарей OnePlus: за четыре года использования он теряет не более 20% своей ёмкости.

Как сообщили в компании, первым смартфоном, который будет оснащен Glacier Battery, станет OnePlus Ace 3 Pro.