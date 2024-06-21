OnePlus официально анонсировала самый мощный Android-планшет Pad Pro

На предстоящей презентации компания OnePlus планирует представить новый продукт — OnePlus Pad Pro, который, по заявлениям производителя, станет самым мощным планшетом на операционной системе Android.

На официальном изображении планшета видно, что его дизайн очень похож на модели OnePlus Pad и OnePlus Pad Go. Устройство будет иметь тонкие рамки вокруг экрана и круглый блок камеры, выступающий из корпуса на задней стороне. Также на изображении показаны чехол-клавиатура и стилус, что говорит о возможности использования планшета для работы и творчества.

Согласно доступной информации, OnePlus Pad Pro будет оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 3, который является флагманским в своей линейке.

Планшет получит 12,1-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K, частотой обновления 144 Гц и соотношением сторон 7:5. Возможно, будет предлагаться до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью до 512 ГБ. Аккумулятор планшета будет иметь ёмкость 9510 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Презентация новых устройств OnePlus запланирована на 27 июня, и там будут представлены не только OnePlus Pad Pro, но и OnePlus Ace 3 Pro с новым поколением аккумулятора.