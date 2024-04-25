Pura 70 от Huawei умели «раздевать» людей на фотоснимках

Информация о смартфоне Huawei Pura 70, который включает встроенную нейросеть для удаления объектов на фотографиях, включая нежелательные элементы, и о возможности этой функции оголять части тела людей, вызвала широкий отклик среди пользователей.

Портал Mobiltelefon сообщил, что пользователи обнаружили, что функция удаления объектов также может иметь нежелательные эффекты, такие как удаление частей одежды и оголение тела.

После обнаружения этой необычной функции множество отредактированных фотографий с «оголенными» частями тела начали появляться на китайской социальной сети Weibo.

Женщины на фотографиях стали иметь манипулированные груди, а скромная одежда была изменена на наряды с глубоким вырезом.

Mobiltelefon провели проверку функции нейросети на модели Huawei Pura 70 и подтвердили, что она работает.

Huawei быстро отреагировала на возникшую ситуацию и выпустила обновление, которое запрещает нейросети оголять людей на фотографиях.

Теперь, при попытке использования подобной функции, пользователи получают уведомление о невозможности выполнения этой операции.