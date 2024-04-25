Главная » Новости

Pura 70 от Huawei умели «раздевать» людей на фотоснимках

Автор На чтение 1 мин Просмотров 197 Опубликовано

Информация о смартфоне Huawei Pura 70, который включает встроенную нейросеть для удаления объектов на фотографиях, включая нежелательные элементы, и о возможности этой функции оголять части тела людей, вызвала широкий отклик среди пользователей.

Портал Mobiltelefon сообщил, что пользователи обнаружили, что функция удаления объектов также может иметь нежелательные эффекты, такие как удаление частей одежды и оголение тела.

После обнаружения этой необычной функции множество отредактированных фотографий с «оголенными» частями тела начали появляться на китайской социальной сети Weibo.

Женщины на фотографиях стали иметь манипулированные груди, а скромная одежда была изменена на наряды с глубоким вырезом.

Mobiltelefon провели проверку функции нейросети на модели Huawei Pura 70 и подтвердили, что она работает.

Huawei быстро отреагировала на возникшую ситуацию и выпустила обновление, которое запрещает нейросети оголять людей на фотографиях.

Теперь, при попытке использования подобной функции, пользователи получают уведомление о невозможности выполнения этой операции.

Состоялась премьера нового флагмана Pura 70 Ultra от Huawei

HUAWEI провела презентацию линейки флагманов Pura 70

Huawei Huawei Pura 70 смартфоны
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.