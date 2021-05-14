Продажи смартфонов Xiaomi Mi 11 и фитнес-браслета Mi Smart Band 6 начали в России

Продажи смартфонов Xiaomi Mi 11 и фитнес-браслета Mi Smart Band 6 начали в России14.05.2021 23:27
Представленные накануне смартфоны Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite, а также фитнес-браслет Mi Smart Band 6 с 14 мая стали доступны для заказа в розничных магазинах партнерах, а также на сайте Mi.com.
С 21 мая россияне смогут приобрести Mi 11, а сейчас предлагают только младшие версии флагманской линейки смартфонов.
Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite можно приобрести за 37 990 и 30 990 рублей соответственно, Mi 11 будет предлагаться за 85 990 рублей, и это цена на версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.
Новое поколение Mi Smart Band с овальным экраном диагональю 1,56 дюйма можно купить за 3990 рублей.
Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G дебютировали в России
Xiaomi фитнес-браслет Mi Smart Band 6 в России предложила за 3990 рублей
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