Продажи смартфонов Xiaomi Mi 11 и фитнес-браслета Mi Smart Band 6 начали в России

Представленные накануне смартфоны Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite, а также фитнес-браслет Mi Smart Band 6 с 14 мая стали доступны для заказа в розничных магазинах партнерах, а также на сайте Mi.com.

С 21 мая россияне смогут приобрести Mi 11, а сейчас предлагают только младшие версии флагманской линейки смартфонов.

Mi 11 Lite 5G и Mi 11 Lite можно приобрести за 37 990 и 30 990 рублей соответственно, Mi 11 будет предлагаться за 85 990 рублей, и это цена на версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

Новое поколение Mi Smart Band с овальным экраном диагональю 1,56 дюйма можно купить за 3990 рублей.