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Обзоры рынков

Флагманские смартфоны Xiaomi Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G дебютировали в России

13.05.2021 22:27

Новые смартфоны, официально представленные в Китае еще в марте, теперь дебютировали и на российском рынке.

Серия смартфонов представлена моделями Xiaomi Mi 11 Lite, Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Предварительные заказы на новинки начнутся с 14 мая, тогда как живые продажи планируют начать 21 мая.

Смартфон Xiaomi Mi 11 предложат в полуночном сером, лазурно-голубом и облачно белом цветах. В коробке со смартфоном будет зарядка GaN на 55 Вт.

Новинка Xiaomi Mi 11 будет доступна в версии 8/256 ГБ по цене 85 990 рублей, к тому же в подарок будет подписка на сервис Яндекса сроком на три месяца.

Покупателям смартфона в период с 14 по 20 мая предложат подарок в виде фирменного беспроводного пылесоса Mi Handheld Vacuum Cleaner G10.

Еще в России дебютировала специальная версия Xiaomi Mi 11 Spesial Edition, в которой есть автограф основателя китайской компании Лэй Цзюня.

Эта серия будет лимитированной, но тираж не раскрывается.  Что касается смартфона Xiaomi Mi 11 Lite, то он получил три цвета: мармеладно-голубой, персиково-розовый и чернильно-чёрный.

Его оценили в 30 990 рублей за конфигурацию с 8 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти. Такой же смартфон, но с поддержкой сетей пятого поколения получил ценник 37 990 рублей.

Первым покупатели новых смартфонов могут получить в подарок фитнес-браслет Mi Smart Band 5 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earbuds 2 Basic.

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