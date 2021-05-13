Xiaomi фитнес-браслет Mi Smart Band 6 в России предложила за 3990 рублей

Китайская компания на российском рынке официально представила новый Mi Smart Band 6, который от предшественника отличается увеличенным экраном.

Новинка станет доступна для покупки с 14 мая. Xiaomi в России фитнес-браслет Mi Smart Band 6 предложила за 3990 рублей, но в период с 12 по 20 мая его предлагают заказать по специальной цене – 3 490 рублей.

Напомним, что официальная презентация браслета состоялась еще в марте. Модель отличается наличием увеличенного до 1.56 дюйма экраном AMOLED.

Также Mi Smart Band 6 имеет поддержку 130 циферблатов, 6 видов физической активности и 30 видов тренировок. Кроме этого, в нем есть встроенный модуль GPS.