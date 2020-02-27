При разборке Motorola Razr были раскрыты его недостатки

Известный блогер на своем YouTube-канале JerryRigEverything опубликовал полную разборку раскладного смартфона Motorola Razr.

Ранее этот аппарат разбирали специалисты iFixit, и тогда они отметили, что аппарат очень сложно разбирается.

Блогер подтвердил выводы iFixit, а также показал некоторые особенности смартфона.

Стоит отметить, что все коннекторы в возрождённом смартфоне залиты клейким веществом, а это сделано специально, чтобы в них не попадала пыль и влага.

Больше всего блогера удивил складной механизм смартфона, который, как оказалось, очень простой и вызывает большое сомнение в надежности.

Впрочем, ранее проведенные испытания показали, что смартфон способен выдержать всего 27 тыс. сгибаний.

Напомним, Motorola Razr получил далеко не флагманское «железо». В этом аппарате установлен процессор Snapdragon 710 и 6 ГБ оперативной памяти.

При этом смартфон стоит 1,5 тыс. долларов, а за такую же цену продают и Samsung Galaxy Z Flip.

