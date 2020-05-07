Презентация Poco F2 Pro с процессором Snapdragon 865 состоится 12 мая

Бренд Poco теперь является отдельной компанией. В текущем году она отделилась от материнской Xiaomi, но собственные аппараты она еще не разрабатывает.

Poco пока представлен только моделью Poco Х2, а это переименованный Redmi K30. Теперь готовится модель Poco F2 Pro, а этот аппарат тоже не стал индивидуальным и представляет собой Redmi K30 Pro.

Презентация Poco F2 Pro состоится 12 мая, но уже известна цена на смартфон. Как пишет авторитетный сетевой информатор, аппарат со 128 ГБ памяти можно будет купить за 570 евро.

В продаже Poco F2 Pro появится в фиолетовом, черном, белом и синем цветах, а такая же палитра доступна в Китае и для Redmi K30 Pro.

Технически будущая новинка не будет отличаться от китайского варианта. В аппарате будет установлен 6,67-дюймовый AMOLED экран со сканером под ним.

Фронтальная камера в устройстве выдвижная, а основная состоит из четырёх модулей – 64, 13,12 и 5 Мп.

В основе смартфона лежит Snapdragon 865, который дополняет оперативная память типа LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

Батарея в устройстве на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.