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Xiaomi представила Redmi K30 Pro

24.03.2020 20:35

24 марта состоялась долгожданная презентация флагманского смартфона бренда Redmi. Китайская компания показала Redmi K30 Pro и Redmi K30 Pro Zoom.

Стоит отметить, что обычный Redmi K30 был представлен еще в прошлом году, и только теперь появилась Pro версия. В целом Redmi K30 Pro и Redmi K30 отличаются между собой во всем.

Внешность смартфона и его характеристики были раскрыты за несколько дней до официального показа. В Redmi K30 Pro установили флагманский процессор Snapdragon 865 с 5G модемом, минимум 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной памяти.

Дисплей в смартфоне 6,67-дюймовый выполненный по технологии AMOLED. Есть поддержка HDR10+, а вот высокую частоту обновления дисплея в устройстве не реализовали. Заявлена частота обновления изображения 60 Гц.

Основные модули камеры размещены в круглом блоке, расположенном по центру. Основной датчик камеры получил разрешение 64 Мп, а второй датчик на 8 Мп и это телеобъектив с поддержкой макросъёмки.

Также смартфон оснастили широкоугольным объективом с 13 Мп датчиком и 2 Мп сенсором для определения глубины сцены и размытия заднего фона при создании портретного фото.

Фронтальная камера в Redmi K30 Pro выдвижная с датчиком на 20 Мп.

В аппарате установили аккумулятор на 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Она от 0 до 100% заряжает батарею за 63 минуты.

В Redmi K30 Pro установили подэкранный сканер отпечатка пальца, NFC модуль и 3,5 мм разъем для наушников.

Redmi K30 Pro будет предлагаться в версии 6/128 ГБ, которую в Китае оценили в 2999 юаней, что в пересчете будет 33 тыс. рублей.

Предложат еще модификации на 8/128 ГБ и 8/256 ГБ. Их стоимость составит 3399 юаней (38 тыс. руб.) и 3699 юаней (41 тыс. руб.) соответственно.

Версия Redmi K30 Pro Zoom отличатся от Redmi K30 Pro камерой. В ней 3-кратный оптический зум и 30-кратный цифровой.

Эта версия будет предлагаться в конфигурации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, которые оценили в 3799 юаней и 3999 юаней. Продажи смартфонов начнутся 27 марта.

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