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Представили новый народный флагман Poco X2

04.02.2020 11:14

Китайская компания, как и обещала, 4 февраля провела презентацию смартфона ставшегося отдельным бренда Poco.
Речь идет о смартфоне Poco X2, который ждали многие. В то время как модель Pocophone F1 была полностью оригинальной, Poco X2 оказался копией другого смартфона.

В частности, Poco X2 оказался копией смартфона Xiaomi Redmi K30.

Новый смартфон не отличается о последнего, в том числе и в плане дизайна. Так, аппарат имеет маленькие рамки и небольшой вырез под селфи-камеру, а сканер отпечатков пальцев располагается сбоку на корпусе. Экран новинки поддерживает частоту обновления 120 Гц, а его диагональ – 6,67 дюйма.

Что касается камер, то основная имеет модули на 64, 8, 2 и 2 Мп, а фронтальная двойная с датчиками на 20 и 2 Мп.

Процессор установлен Snapdragon 730G, а дополняет его 6 Гб ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Аккумулятор установлен ан 4 500 мАч с поддержкой 27-ватной зарядки.

Оценили смартфон Poco X2 в 15 999 рупий, а это около 15 тысяч рублей. Новую модель пока представили только в Индии.

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