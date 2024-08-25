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Презентация Apple 10 сентября: анонс iPhone 16 и новых устройств

Автор На чтение 2 мин Просмотров 7 Опубликовано

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о предстоящей осенней презентации Apple, на которой будет представлен новый iPhone 16.

Мероприятие запланировано на 10 сентября в 20:00 по московскому времени. Его можно будет посмотреть на официальном сайте Apple и на YouTube-канале компании.

На этом событии ожидается множество интересных новинок:

  1. Линейка iPhone 16:
    • Модели iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Каждая из них, как ожидается, получит новые функции и улучшения по сравнению с предыдущими версиями.
  2. Наушники AirPods 4:
    • Включая версии с шумоподавлением, которые помогут пользователям лучше сосредоточиться в шумной обстановке.
  3. Смарт-часы Apple Watch 10:
    • Они будут доступны в двух размерах, что позволит пользователям выбрать наиболее подходящий вариант. Также ожидается обновление модели Apple Watch Ultra 3.
  4. Apple Watch SE 3:
    • Хотя появление этой модели менее вероятно, она все равно может быть представлена на мероприятии.
  5. Наушники AirPods Max 2:
    • Эти наушники будут иметь порт USB-C, что соответствует современным стандартам подключения.
  6. Новые чехлы и ремешки:
    • Для iPhone и Apple Watch также будут представлены новые аксессуары. Однако стоит отметить, что чехлы и ремешки из материала FineWoven вскоре исчезнут с продаж, вероятно, из-за негативных отзывов от пользователей.

После презентации продажи iPhone 16 и других новых продуктов начнутся 20 сентября, всего через десять дней после мероприятия.

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