Презентация Apple 10 сентября: анонс iPhone 16 и новых устройств

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о предстоящей осенней презентации Apple, на которой будет представлен новый iPhone 16.
Мероприятие запланировано на 10 сентября в 20:00 по московскому времени. Его можно будет посмотреть на официальном сайте Apple и на YouTube-канале компании.
На этом событии ожидается множество интересных новинок:
- Линейка iPhone 16:
- Модели iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Каждая из них, как ожидается, получит новые функции и улучшения по сравнению с предыдущими версиями.
- Наушники AirPods 4:
- Включая версии с шумоподавлением, которые помогут пользователям лучше сосредоточиться в шумной обстановке.
- Смарт-часы Apple Watch 10:
- Они будут доступны в двух размерах, что позволит пользователям выбрать наиболее подходящий вариант. Также ожидается обновление модели Apple Watch Ultra 3.
- Apple Watch SE 3:
- Хотя появление этой модели менее вероятно, она все равно может быть представлена на мероприятии.
- Наушники AirPods Max 2:
- Эти наушники будут иметь порт USB-C, что соответствует современным стандартам подключения.
- Новые чехлы и ремешки:
- Для iPhone и Apple Watch также будут представлены новые аксессуары. Однако стоит отметить, что чехлы и ремешки из материала FineWoven вскоре исчезнут с продаж, вероятно, из-за негативных отзывов от пользователей.
После презентации продажи iPhone 16 и других новых продуктов начнутся 20 сентября, всего через десять дней после мероприятия.
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