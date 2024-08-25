Презентация Apple 10 сентября: анонс iPhone 16 и новых устройств

Инсайдер Марк Гурман из Bloomberg поделился информацией о предстоящей осенней презентации Apple, на которой будет представлен новый iPhone 16.

Мероприятие запланировано на 10 сентября в 20:00 по московскому времени. Его можно будет посмотреть на официальном сайте Apple и на YouTube-канале компании.

На этом событии ожидается множество интересных новинок:

Линейка iPhone 16: Модели iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Каждая из них, как ожидается, получит новые функции и улучшения по сравнению с предыдущими версиями. Наушники AirPods 4: Включая версии с шумоподавлением, которые помогут пользователям лучше сосредоточиться в шумной обстановке. Смарт-часы Apple Watch 10: Они будут доступны в двух размерах, что позволит пользователям выбрать наиболее подходящий вариант. Также ожидается обновление модели Apple Watch Ultra 3. Apple Watch SE 3: Хотя появление этой модели менее вероятно, она все равно может быть представлена на мероприятии. Наушники AirPods Max 2: Эти наушники будут иметь порт USB-C, что соответствует современным стандартам подключения. Новые чехлы и ремешки: Для iPhone и Apple Watch также будут представлены новые аксессуары. Однако стоит отметить, что чехлы и ремешки из материала FineWoven вскоре исчезнут с продаж, вероятно, из-за негативных отзывов от пользователей.

После презентации продажи iPhone 16 и других новых продуктов начнутся 20 сентября, всего через десять дней после мероприятия.

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