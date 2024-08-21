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Пользователи iPhone не спешат покупать iPhone 16 из-за высокой цены

Автор На чтение 1 мин Просмотров 308 Опубликовано

Компания Apple в сентябре выпустит новую линейку смартфонов iPhone 16, но покупатели не торопятся с покупкой. Аналитики платформы SellCell провели опрос и выяснили, почему.

Пользователи iPhone не спешат покупать iPhone 16 из-за высокой цены

Главная причина, по которой 34,2% людей не хотят обновляться, — это высокая цена. Ещё 34,1% респондентов предпочитают оставить свои текущие iPhone.

Другие причины включают неоплаченные предыдущие устройства (12,8%) и недостаток изменений в новых моделях (5,5%). 5,1% собираются купить старую модель, а 3,3% ждут iPhone 17. Лишь 0,1% рассматривают переход на Android.

С другой стороны, 61,9% фанатов Apple все же хотят обновиться. Они надеются, что цена нового iPhone снизится с 899 до 799 долларов и ждут улучшений, таких как лучшее охлаждение и новые функции. 54,9% хотят больший экран, хотя каждый третий считает, что текущие iPhone слишком большие для удобного использования.

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