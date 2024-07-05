Представлены цена и основные характеристики iPhone 16 Pro

На известной платформе X появилась информация от сетевого аналитика Anthony, который поделился подробностями о готовящемся к релизу iPhone 16 Pro от Apple. Его презентация должна состояться, как обычно, осенью.

Одной из главных особенностей iPhone 16 Pro станет установленный в нем новый процессор Apple A18 Prо. Оперативной памяти окажется 8 ГБ и пока речи о 12 ГБ нет. За автономную работу устройства будет отвечать аккумулятор емкостью 3577 мАч.

Ожидается, что смартфон будет оснащен 6.3-дюймовым OLED-экраном Samsung M14 с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Существенные изменения затронут основную камеру iPhone 16 Pro. Устройство будет оснащено основным модулем на 48 Мп, широкоугольным объективом на 48 Мп (вместо привычных 12 Мп) и перископическим телевиком на 12 Мп с 5-кратным оптическим зумом.

Важным нововведением будет кнопка Capture Button на корпусе iPhone 16 Pro, которая позволит быстро и удобно запускать камеру для мгновенного захвата снимков.

Кроме того, внутри устройства будет установлен модуль Wi-Fi 7. Что касается цены, то по данным аналитика версия iPhone 16 Pro будет доступна за 999 долларов.