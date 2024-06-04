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В Сети появились новые данные об экранах iPhone 16 Pro и Pro Max

Автор На чтение 1 мин Просмотров 43 Опубликовано

Будущие модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут иметь еще более тонкие рамки по сравнению с предыдущей моделью iPhone 15.

По данным пользователя Weibo по имени Setsuna Digital, рамки новых моделей могут быть уменьшены на 40%, что позволит увеличить соотношение экрана и корпуса.

Эта информация подтверждается более надежным источником Ice Universe, который заявил, что iPhone 16 Pro будут иметь самые узкие рамки в мире.

Предполагается, что рамка iPhone 16 Pro Max будет толщиной всего 1,15 мм, а рамка iPhone 16 Pro — 1,2 мм.

Эти значения впечатляют, особенно если сравнивать их с экранными рамками Samsung Galaxy S24 Ultra, которые превышают 1,5 мм.

Точные детали о том, как Apple достигнет таких ультратонких рамок, пока неизвестны, но спекуляции указывают на возможное использование технологии «Структуры сокращения границ», которая позволяет минимизировать размеры рамок путем сворачивания медных проводов под панелью.

Пока неясно, как изменение рамок повлияет на цены iPhone 16 Pro и Pro Max.

Инсайдер показал разницу между iPhone 16 Pro и его предшественником

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