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Caviar первой открыла предзаказ на iPhone 16 Pro по цене от 500 тыс. рублей

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В компании обещают, что стоимость кастомизированных смартфонов будет зафиксирована и не изменится после окончания периода предварительных продаж.

Caviar первой открыла предзаказ на iPhone 16 Pro по цене от 500 тыс. рублей

Caviar первой открыла предзаказ на iPhone 16 Pro по цене от 500 тыс. рублей. Эти смартфоны официально представят только в сентябре, а свои смартфоны клиенты смогут получить уже в октябре.

Для предзаказа доступны только кастомизированные версии iPhone 16 Pro, имеющие уникальные дизайны и корпусы из специальных материалов.

Цены на эти модели уже установлены и не изменятся после официального представления Apple. Стоимость зависит от выбранной модели, где самая доступная, iPhone 16 Pro ROSE FUSION, оценивается в 529 тысяч рублей, в то время как самая дорогая модель, iPhone 16 Pro Max DIAMOND SNOWFLAKE WHITE GOLD 18K, достигает 40 миллионов рублей.

Caviar первой открыла предзаказ на iPhone 16 Pro по цене от 500 тыс. рублей

Caviar акцентирует внимание потенциальных покупателей на том, что предзаказ является выгодной сделкой, учитывая возможное последующее повышение цен. Компания предлагает клиентам застраховаться от нестабильности валютных курсов и ожидаемого увеличения стоимости новых iPhone.

Каждый клиент, сделавший предзаказ на кастомный iPhone 16 Pro, получит бонус в виде подарочной коробки с мини-экраном. При открытии коробки на небольшом дисплее будет отображаться виртуальный помощник Nero.

Также клиенты могут заказать поздравление от искусственного интеллекта, которое будет произнесено цифровой дамой при распаковке устройства.

Caviar первой открыла предзаказ на iPhone 16 Pro по цене от 500 тыс. рублей

Источник: Caviar.

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