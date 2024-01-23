Представлены наушники OnePlus Buds 3 с активным шумоподавлением за почти 9 тыс. рублей

Компания OnePlus представила свои новые наушники OnePlus Buds 3, которые обладают активным шумоподавлением. Эти наушники были впервые показаны в Китае вместе с выпуском смартфонов OnePlus 12 и OnePlus Ace 3.

Теперь OnePlus Buds 3 доступны в Индии, Северной Америке и Европе по цене 5499 рупий, 99,99 долларов и 99 евро соответственно.

OnePlus Buds 3 станут доступны для покупки 5 февраля в Северной Америке и 6 февраля в Индии и Европе. Они будут представлены в сером и синем цветах.

Особенности наушников OnePlus Buds 3 включают активное шумоподавление до 49 дБ, благодаря чему можно наслаждаться музыкой без помех фонового шума. Дизайн наушников немного изменился по сравнению с предыдущей моделью Buds 2 Pro.

Наушники поддерживают передачу звука высокого разрешения благодаря поддержке кодека LHDC 5.0 Hi-Res, который обеспечивает частоту дискретизации 96 кГц и скорость беспроводной связи 1 Мбит/с. Кроме того, OnePlus Buds 3 обеспечивает бесперебойное подключение через Bluetooth 5.3.

Эти наушники также предлагают пользовательские игровые звуковые эффекты, новое расширение звукового поля и 3D пространственные звуковые эффекты, что улучшает игровой опыт. Задержка составляет всего 94 мс, что обеспечивает точное и чистое звучание.

OnePlus Buds 3 имеют впечатляющую автономность работы до 44 часов без шумоподавления. Быстрая 10-минутная зарядка обеспечивает до 7 часов непрерывного воспроизведения музыки.

Каждый наушник оснащен аккумулятором емкостью 58 мАч, а чехол для зарядки — батареей на 520 мАч. Эти наушники также имеют класс защиты IP55 от пыли и воды, что делает их идеальными для использования в повседневной жизни и в путешествиях.