Представлен смартфон Nokia 8.3 с 5G и улучшенной камерой

Бренд Nokia 19 марта провел презентацию смартфона Nokia 8.3, который должен появится в фильме про Бонда.

Nokia 8.3 с поддержкой сетей пятого поколения и улучшенной камерой имеет 6,81-дюймовый экран PureDisplay с разрешением FullHD+.

Работает модель на процессоре Snapdragon 765G, который дополняют 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Также в смартфоне стоит отметить наличие АКБ на 4 500 мАч, поддержку microSD, кнопку-сканер отпечатков пальцев, а также обычный разъем для наушников.

Что касается камеры Nokia 8.3, то в ней имеется оптика Zeiss, главный модуль на 64 Мп и ультраширокоугольный датчик.

Селфи-камера новинки имеет разрешение 25 Мп. В компании говорят, что камера будет снимать хорошего качества видео даже при плохом освещении.

В продаже смартфон появится в четвертом квартале. Позднее будут названы и цены.