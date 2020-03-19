Представлен смартфон Nokia 8.3 с 5G и улучшенной камерой

Меню
Поиск

USD/RUB: 77.21 EUR/RUB: 84.89 BTC/USD: 8756.9

19 апреля : четверг

ТОП новости

Интервью

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

О пользе фитнес-браслетов и «умных» часов рассказал врач

По мнению кардиолога, часы и браслеты наоборот позволяют следить за здоровьем и мотивируют людей следить за количеством пройдённых шагов, работой сердца и пульса.

Глава Alphabet предлагает создать новые правила для ИИ

Искусственный интеллект может нести угрозу, об чем заявил глава Alphabet Сундар Пичаи.

Колонка эксперта

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен смартфон Nokia 8.3 с 5G и улучшенной камерой

19.03.2020 20:58

Бренд Nokia 19 марта провел презентацию смартфона Nokia 8.3, который должен появится в фильме про Бонда.
Nokia 8.3 с поддержкой сетей пятого поколения и улучшенной камерой имеет 6,81-дюймовый экран PureDisplay с разрешением FullHD+.

Работает модель на процессоре Snapdragon 765G, который дополняют 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Также в смартфоне стоит отметить наличие АКБ на 4 500 мАч, поддержку microSD, кнопку-сканер отпечатков пальцев, а также обычный разъем для наушников.

Что касается камеры Nokia 8.3, то в ней имеется оптика Zeiss, главный модуль на 64 Мп и ультраширокоугольный датчик.

Селфи-камера новинки имеет разрешение 25 Мп. В компании говорят, что камера будет снимать хорошего качества видео даже при плохом освещении.

В продаже смартфон появится в четвертом квартале. Позднее будут названы и цены.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги