Потенциальный бестселлер Redmi Note 9 Pro появился в продаже

Потенциальный бестселлер Redmi Note 9 Pro появился в продаже17.03.2020 23:42
При это модель с приставкой к названию Max выйдет на рынок четь позже.
Компания Redmi объявила о старте продаж своего нового смартфона Redmi Note 9 Pro, который, как ожидается, станет бестселлером бренда, как и другие модели этой линейки.
Презентация новинок состоялась неделю назад и теперь в продаже появился Redmi Note 9 Pro. Его предлагают в черном, зеленом и белом цвете по цене от 174 долларов.
Эта стоимость указана для модели с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Конфигурация 6/128 ГБ обойдется покупателям уже в 214 долларов.
Пока смартфон запустили в продажу в Индии. Что касается Redmi Note 9 Pro Max, то его продажи начнутся через неделю.
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