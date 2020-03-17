Потенциальный бестселлер Redmi Note 9 Pro появился в продаже

При это модель с приставкой к названию Max выйдет на рынок четь позже.

Компания Redmi объявила о старте продаж своего нового смартфона Redmi Note 9 Pro, который, как ожидается, станет бестселлером бренда, как и другие модели этой линейки.

Презентация новинок состоялась неделю назад и теперь в продаже появился Redmi Note 9 Pro. Его предлагают в черном, зеленом и белом цвете по цене от 174 долларов.

Эта стоимость указана для модели с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ. Конфигурация 6/128 ГБ обойдется покупателям уже в 214 долларов.

Пока смартфон запустили в продажу в Индии. Что касается Redmi Note 9 Pro Max, то его продажи начнутся через неделю.