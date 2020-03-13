Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi после презентации Redmi Note 9 Pro Max, показала младшую версию Redmi Note 9 Pro. Многие предполагают, что именно эта модель будет народной за счет своей цены.

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.

Помимо камер отличия есть и в памяти. Так, Pro-версия не будет доступна с 8 ГБ оперативной памяти.

Еще Note 9 Pro уступает старшей версии зарядным блоком. В частности у первого поддерживается 18-ваттный блок питания, а у Note 9 Pro Max батарею можно зарядить 33-ваттной зарядкой.



В остальном различия в смартфонах заканчиваются. В основе новинки лежит процессор Snapdragon 720, а батарея в устройстве на 5020 мАч.

Redmi Note 9 Pro, как и его старшая версия, получили дисплей диагональю 6,67 дюйма, причем их прикрывает стекло Corning Gorilla Glass 5. Помимо этого аппараты получили защиту от брызг.

В Китае Redmi Note 9 Pro будет предлагаться в двух версиях — 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Их оценили в 175 и 215 долларов соответственно.