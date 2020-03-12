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Представили смартфон Redmi Note 9 Pro Max

12.03.2020 13:22

Этот аппарат должен стать следующим бестселлером бренда. Redmi Note 9 Pro Max это ожидаемый многими бюджетный флагман, который 12 марта дебютировал официально.
Как рассказали представители бренда, в смартфоне реализовали дизайн с названием Aura Balance. Модель получила 6,67-дюймовый экран с врезанной в него камерой для селфи.

То есть Redmi Note 9 Pro Max стал самым большим смартфоном линейки. К тому же на передней и задней панели устройства заявлено стекло Gorilla Glass 5.

Фронтальная камера новинки получила 32-мегапиксельный датчик, а на задней панели располагается камера с модулями на 64, 8, 5 и 2 Мп.

Что касается процессора, то в Redmi Note 9 Pro Max использовали Snapdragon 720, который дополняет 6 или 8 ГБ оперативной и до 128 ГБ встроенной памяти.

Автономность смартфону обеспечит батарея на 5 020 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт. Для покупки будущий бестселлер будет доступен в трех расцветках — Aurora Blue, Glacier White и Interstellar Black.

Минимальная стоимость аппарата составит 200 долларов за версию 6/64 ГБ. Еще будут конфигурации 6/128 ГБ и 8/128 ГБ, которые оценены в 228 и 255 долларов соответственно.

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