Об этом стало известно из заявления генерального директора AMD. Эта компания выпускает процессоры для консолей нового поколения.

По словам представителя AMD, PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут на рынок в конце года без задержек, так как производство процессоров для приставок идет согласно плану.

В консолях будут установлены процессоры с архитектурой Zen 3 и графикой RDNA 2. Стоит отметить, что несмотря на использование одинаковых процессоров, производительность их в PlayStation 5 и Xbox Series X окажется разной.

Например, для первой приставки будет выше заявленная скорость работы SSD, а у второй будет больше мощность в терафлопсах.

По предварительным данным, обе консоли станут доступны для покупки уже в ноябре.