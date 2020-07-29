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PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут на рынок в конце года без задержек

29.07.2020 12:50

Об этом стало известно из заявления генерального директора AMD. Эта компания выпускает процессоры для консолей нового поколения.
По словам представителя AMD, PlayStation 5 и Xbox Series X выйдут на рынок в конце года без задержек, так как производство процессоров для приставок идет согласно плану.

В консолях будут установлены процессоры с архитектурой Zen 3 и графикой RDNA 2. Стоит отметить, что несмотря на использование одинаковых процессоров, производительность их в PlayStation 5 и Xbox Series X окажется разной.

Например, для первой приставки будет выше заявленная скорость работы SSD, а у второй будет больше мощность в терафлопсах.

По предварительным данным, обе консоли станут доступны для покупки уже в ноябре.

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