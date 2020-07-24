Анонсирована люксовая PlayStation 5 с отделкой из чистого золота

Необычную и очень дорогу версию игровой приставки анонсировала британская компания Truly Exquisite.

Специалисты этой компании намерены предложить Sony PlayStation 5 с отделкой 24-каратным золотом. В золоте будет сама приставка, контроллер и гарнитура.

При желании можно заказать платиновую отделку или отделку розовым золотом. Консоль будет выпущена ограниченным тиражом, но во сколько обойдется такая версия пока неизвестно.

Специальная версия выйдет вместе со стартом продаж обычной Sony PlayStation 5.