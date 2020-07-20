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Sony будет продавать не более одной консоли PlayStation 5 в одни руки

20.07.2020 23:30

PlayStation 5 является самой ожидаемой консолью текущего года, продажи которой начнутся в конце ноября.
Накануне стало известно, что японская компания решила защитить консоль от дефицита, и для этого она вводит ограничения на продажи. В одни руки будет отпускаться только одна PlayStation 5.

Об этом стало известно из кода, обнаруженного в разделе интернет-магазина. Таким образом, пользователь не сможет приобрести две и более консоли.

Стоит отметить, что PlayStation 5 станет доступна в канун праздников, и естественно многие хотели бы купить приставку себе и на подарок близким.

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