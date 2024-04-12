Планшет Redmi Pad Pro получил Snapdragon 7s Gen 2 и АКБ на 10 000 мАч

Компания Redmi порадовала своих поклонников новинкой — бюджетным планшетом Redmi Pad Pro.

Redmi Pad Pro оснащен процессором Snapdragon 7s Gen 2 и доступен в версиях с 6 ГБ и 8 ГБ оперативной памяти. Главной особенностью планшета является его 12,1-дюймовый дисплей с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц.

Внутри планшета находится аккумулятор емкостью 10 000 мАч, который, по оценке Redmi, обеспечивает до 57 дней работы в режиме ожидания и до 14 часов просмотра HD-видео. Благодаря быстрой зарядке мощностью 33 Вт, устройство можно быстро зарядить и продолжить использование.

Redmi Pad Pro поддерживает сети 5G и Wi-Fi 6, а также Bluetooth 5.2. У планшета есть основная камера с 8-мегапиксельным сенсором и фронтальная камера того же разрешения.

Для удобства использования устройства имеются четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и два микрофона. Также имеется разъем 3,5 мм для наушников.

Redmi Pad Pro предлагается в нескольких конфигурациях: модель с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем стоит 19 300 рублей, модель с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем — 20 600 рублей, а модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ накопителем обойдется в 23 100 рублей.

Планшет доступен в цветах темно-серый и дымчато-зеленый, а также в специальной версии в стиле Гарри Поттера.

Кроме того, Redmi Pad Pro будет поставляться с особыми аксессуарами — стилусом, который распознает 4096 степеней нажатия, и клавиатурой-обложкой.

Стоимость каждого из этих аксессуаров составляет 3800 рублей. Предзаказы на планшет уже доступны в Китае, а начало продаж запланировано на 15 апреля.