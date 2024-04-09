Redmi предложит лимитированные смартфон Turbo 3 и планшет Pad Pro в стиле Гарри Поттера

Анонсирован Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition, специальная версия смартфона для поклонников Гарри Поттера.

Задняя часть корпуса новинки будет украшена эмблемой Хогвартса, изображениями волшебной палочки и Кубка Огня.

В комплект поставки входят чехол, зарядное устройство и дополнительные бонусы для покупателей. Анонс ожидается 10 июня.

Redmi также анонсировала особую версию планшета Redmi Pad Pro Harry Potter Edition, кастомизированную на тематику Гарри Поттера.

На задней панели планшета изображена эмблема Хогвартса, а покупатели также получат защитный чехол в форме конверта с «уведомлением о приеме в Хогвартса».

Redmi Pad Pro оснащен 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц, а также поддержкой защиты глаз Xiaomi Qingshan.

Планшет построен на базе процессора Snapdragon 7 второго поколения и оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч. В режиме глубокого сна он может продержаться более 56 дней.

Redmi Pad Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и функцию обратной зарядки, позволяющую использовать его в качестве аккумулятора емкостью 10 000 мА•ч для зарядки мобильных телефонов и других устройств.