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Redmi предложит лимитированные смартфон Turbo 3 и планшет Pad Pro в стиле Гарри Поттера

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Анонсирован Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition, специальная версия смартфона для поклонников Гарри Поттера.

Redmi предложит лимитированные смартфон Turbo 3 и планшет Pad Pro в стиле Гарри Поттера

Задняя часть корпуса новинки будет украшена эмблемой Хогвартса, изображениями волшебной палочки и Кубка Огня.

В комплект поставки входят чехол, зарядное устройство и дополнительные бонусы для покупателей. Анонс ожидается 10 июня.

Redmi предложит лимитированные смартфон Turbo 3 и планшет Pad Pro в стиле Гарри Поттера

Redmi также анонсировала особую версию планшета Redmi Pad Pro Harry Potter Edition, кастомизированную на тематику Гарри Поттера.

На задней панели планшета изображена эмблема Хогвартса, а покупатели также получат защитный чехол в форме конверта с «уведомлением о приеме в Хогвартса».

Redmi Pad Pro оснащен 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2,5K и частотой 120 Гц, а также поддержкой защиты глаз Xiaomi Qingshan.

Redmi предложит лимитированные смартфон Turbo 3 и планшет Pad Pro в стиле Гарри Поттера

Планшет построен на базе процессора Snapdragon 7 второго поколения и оснащен аккумулятором емкостью 10 000 мА•ч. В режиме глубокого сна он может продержаться более 56 дней.

Redmi Pad Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт и функцию обратной зарядки, позволяющую использовать его в качестве аккумулятора емкостью 10 000 мА•ч для зарядки мобильных телефонов и других устройств.

 

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