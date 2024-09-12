Перечислены страны, где продаются самые дешевые iPhone 16

В разных странах цены на iPhone 16 значительно варьируются. Самая низкая цена зафиксирована в Китае — 842 доллара.

В Японии устройство стоит 877 долларов, что близко к цене в США, которая составляет 879 долларов с учетом налогов. Гонконг и Таиланд также предлагают iPhone по ценам 885 и 889 долларов соответственно.

В то время как большинство стран имеют цены от 1000 до 1100 долларов, Турция выделяется как самая дорогая страна для покупки iPhone 16, где цена достигает 1909 долларов. Это связано с высокой инфляцией и налогами на импорт.

Разные условия на рынках, включая налоги, расходы на рабочую силу и спрос, влияют на конечные цены. Даже если Apple установит одинаковую цену во всех странах, она может изменяться из-за колебаний валютных курсов.

Источник: androidauthority.com.