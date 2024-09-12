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Россиянам нужно работать 42 рабочих дня, чтобы купить iPhone 16 Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Россиянину для покупки iPhone 16 Pro потребуется работать 42 рабочих дня.

Это основано на средней зарплате в 89 145 рублей и цене смартфона в 154 990 рублей. Хотя в США цена на iPhone 16 Pro составляет 999 долларов, в России стоимость значительно выше из-за налогов и других факторов.

В обновленном рейтинге «Индекс iPhone» от Picodi.com видно, что в Швейцарии для покупки телефона хватит всего 4 дня, в США — 5 суток, а в Сингапуре и Австралии — почти 6.

В то время как в Турции для этого нужно 72,9 трудодня, а Филиппины и Бразилия идут следом с показателями 68,8 и 68,6 соответственно.

Представлены новые смартфоны iPhone 16 Pro и 16 Pro Max от Apple

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