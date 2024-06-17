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Отечественный смартфон «Р-ФОН» готовят к выходу на рынок

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Российский смартфон «Р-фон» готовится выйти на рынок для широкой аудитории. Гаджет работает на операционной системе «РОСА Мобайл», разработанной компанией «РуТЭК».

Отечественный смартфон «Р-ФОН» готовят к выходу на рынок

После успешного тестирования в июне планируются дополнительные испытания. Вначале «Р-фон» предлагался только корпоративным клиентам, но теперь его выпустят в массовое производство.

Однако эксперты выражают сомнения относительно успеха нового смартфона. Они указывают на низкую совместимость с популярными приложениями, отсутствие функций, которые предлагают аналогичные модели китайских производителей, а также на высокую цену.

Некоторые считают, что «Р-фон» может найти свою аудиторию благодаря импортозамещению и патриотическому настрою, но в целом он имеет сложное положение на рынке.

В прошлом году российский бренд QTech выпустил смартфоны на основе операционной системы «Аврора» для госструктур и корпоративных клиентов.

Однако за два года продажи этих устройств в розницу составили менее 1 тыс. единиц, что говорит о низком спросе на отечественные смартфоны.

Отечественный «Р-ФОН» выйдет в продажу в первой половине 2025 года

Источник: www.kommersant.ru.

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