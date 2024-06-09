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Отечественный «Р-ФОН» выйдет в продажу в первой половине 2025 года

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Российский смартфон под названием «Р-ФОН», работающий на отечественной радиосистеме «РОСА Мобайл», станет доступен для обычных пользователей в первой половине 2025 года. Об этом информирует Telegram-канал Mobile-Review.com.

Отечественный «Р-ФОН» выйдет в продажу в первой половине 2025 года

На ПМЭФ-2024, проходившем в Санкт-Петербурге, был представлен обновленный вариант «Р-ФОН» с последней точкой расположения системы «РОСА Мобайл», вышедшей в начале июня.

В соответствии с источниками, эффективная отечественная операционная система показывает предустановленные приложения, такие как электронная почта и календарь с поддержкой всех необходимых форматов.

Камера смартфона не соответствует требованиям режимов и настроек, интерфейс может немного тормозить, однако обещают исправить эту проблему.

Также стало известно, что «Р-ФОН» будет доступен для клиентов в конце 2024 года, а на рынке обычных потребителей появится в начале следующего года. Пока не разглашается стоимость этого смартфона.

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