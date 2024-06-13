Лаборатория «МегаФона» успешно завершила тестирование отечественного Р-ФОНа

Лаборатория МегаФона успешно завершила тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который готовится к выпуску на розничный рынок. В ходе испытаний эксперты проверили основные функции устройства, включая операционную систему, сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth.

Лаборатория МегаФона специализируется на тестировании оборудования и проводит проверку различных устройств, включая смартфоны, ежегодно тестируя около 150 наименований. Полученные данные передадут производителю смартфона для дальнейшего совершенствования устройства, рассказали в «МегаФоне».

Р-ФОН является совместным проектом компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» и работает на мобильной операционной системе РОСА Мобайл.

Сборка смартфона осуществляется на собственном производстве «Рутека» в Саранске, с поддержкой правительства Мордовской области. Компания стремится предложить качественную альтернативу зарубежным аналогам и использует результаты тестирования для улучшения своего продукта.