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Лаборатория «МегаФона» успешно завершила тестирование отечественного Р-ФОНа

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Лаборатория МегаФона успешно завершила тестирование Р-ФОНа, российского смартфона, который готовится к выпуску на розничный рынок. В ходе испытаний эксперты проверили основные функции устройства, включая операционную систему, сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth.

Лаборатория «МегаФона» успешно завершила тестирование отечественного Р-ФОНа

Лаборатория МегаФона специализируется на тестировании оборудования и проводит проверку различных устройств, включая смартфоны, ежегодно тестируя около 150 наименований. Полученные данные передадут производителю смартфона для дальнейшего совершенствования устройства, рассказали в «МегаФоне».

Р-ФОН является совместным проектом компаний «НТЦ ИТ РОСА» и «Рутек» и работает на мобильной операционной системе РОСА Мобайл.

Сборка смартфона осуществляется на собственном производстве «Рутека» в Саранске, с поддержкой правительства Мордовской области. Компания стремится предложить качественную альтернативу зарубежным аналогам и использует результаты тестирования для улучшения своего продукта.

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