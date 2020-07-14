OnePlus 21 июля представит беспроводные наушники

OnePlus 21 июля представит беспроводные наушники14.07.2020 08:24
OnePlus постепенно расширяет свой ряд продуктов. Компания сейчас выпускает не только смартфоны, но также телевизоры, причем в модельном ряду уже присутствуют не только дорогие модели, но и бюджетные.
Сейчас китайский производитель готовится к презентации смартфона под названием Nord. Его официально представят 21 июля, и одновременно со смартфоном будут показаны беспроводные наушники OnePlus.
Инсайдеры сообщают, что беспроводные наушники OnePlus будут заряжаться беспроводным способом и через провод.
Достоверно пока неизвестно будет ли в наушниках реализована система активного шумоподавления.
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